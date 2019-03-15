На это выделили 55 миллионов рублей

На это выделили 55 миллионов рублейИз бюджета Владимирской области городу Владимиру предоставили субсидию в размере 55 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы детских садов. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Сипягин.Средства предлагают направить, в том числе, на замену окон и ремонт кровли дошкольных образовательных учреждений. Совету народных депутатов города Владимира рекомендовали осуществлять контроль за целевым использованием выделенных денег.