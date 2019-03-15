Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествияНочью 15 марта на 103 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей.По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 39-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид», совершил касательное столкновение с большегрузом «Скания», двигавшимся в попутном направлении. После этого «Шкоду» отбросило на «встречку», где автомобиль врезался с грузовиком «Вольво».Пассажир легковушки, 38-летняя женщина, погибла. Водитель «Шкоды», 12-летний и 7-летний пассажиры будут лечиться амбулаторно.Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.