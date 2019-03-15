В ходе встречи с полицейскими ребята вспомнили правила безопасного поведения на дороге, изучили сигналы светофора, познакомились с устройством патрульного автомобиля.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» посетили воспитанников Гусь-Хрустального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.Инспекторы ГИБДД рассказали ребятам о культуре безопасного поведения на улицах и дорогах, в общественных местах, напомнили правила дорожного движения пешеходов и пассажиров транспортных средств. Полицейские разъяснили детям правила поведения при движении по маршруту «Дом-Школа-Дом» и рассказали о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях при передвижении по такому маршруту. На необычном уроке юные пешеходы изучили сигналы светофора, основные знаки дорожного движения, узнали, почему необходимо использовать световозвращающие элементы на ранцах и одежде в темное время суток.Массу впечатлений оставил у представителей подрастающего поколения патрульный автомобиль, на котором инспекторы приехали в гости к ребятам. Полицейские продемонстрировали и рассказали детям, для чего нужны специальные средства защиты, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы. Воспитанники центра смогли рассмотреть транспортное средство, посидеть в нем, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.В завершение встречи ребята поблагодарили правоохранителей за познавательное мероприятие и пообещали соблюдать правила дорожного движения.