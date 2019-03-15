В Пекине завершила свою работу вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей. Депутаты утвердили доклад премьера Госсовета Ли Кэцяна о работе правительства в прошлом году и план социально-экономического развития.

В Пекине завершила свою работу вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей. Депутаты утвердили доклад премьера Госсовета Ли Кэцяна о работе правительства в прошлом году и план социально-экономического развития.Был принят закон об иностранных инвестициях, предусматривающий повышение прозрачности вложений, сообщает телеканал "Россия 24". Интересно отметить, что нормативный акт предполагает усиление защиты имущественных прав иностранных предприятий. По мнению экспертов, из этого следует, что Китай больше не будет добиваться передачи технологий от зарубежных компаний, вкладывающихся в страну. Именно этот момент был одним из основных камней преткновения между США и КНР. Штаты обвиняли китайцев в систематической краже интеллектуальной собственности.