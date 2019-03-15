Дирекция особо охраняемых природных территорий разбирается в ситуации

Дирекция особо охраняемых природных территорий разбирается в ситуацииВо владимирском парке «Дружба» горожане случайно обнаружили места, где невозможно не заметить следы крови и остатки туш лосей.В Дирекции особо охраняемых природных территорий администрации Владимирской области, к которым относится парк «Дружба», нашим коллегам подтвердили факт обнаружения мест разделки лосей. Сотрудники разбираются в ситуации.Пока неизвестно, поработали ли в парке браконьеры. Еще одна из вероятных причин случившегося - на днях недалеко от парка поезд сбил лосиху и лосёнка. Возможно, владимирцы обнаружили место ликвидации туш сбитых поездом животных.