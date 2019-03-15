В пятницу, 15 марта, власти Приморского края открыли пожароопасный сезон еще в 13 муниципалитетах региона. Теперь особый режим действует в 33 административных единицах Приморья.

В пятницу, 15 марта, власти Приморского края открыли пожароопасный сезон еще в 13 муниципалитетах региона. Теперь особый режим действует в 33 административных единицах Приморья.По данным пресс-службы администрации Приморского края, к 20 городам и районам, в которых пожароопасный сезон начался в феврале, добавились Анучинский, Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Октябрьский, Спасский, Пожарский, Чугуевский, Черниговский и Яковлевский районы, а также Арсеньевский, Дальнереченский и Лесозаводской городские округа.Теперь пожароопасный сезон официально открыт в 33 муниципалитетах, передает агентство "Интерфакс".Во время пожароопасного периода запрещено разводить костры в местах с подсохшей травой и в хвойных молодняках, выжигать сухую траву, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.По сведениям космического мониторинга ИСДТ "Рослесхоз", в настоящее время на территории Приморского края выявлено 11 тепловых аномалий. С начала текущего года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 200 лесных пожаров.Метеорологи отмечают, что такая теплая и бесснежная зима в крае – первая за всю 85-летнюю историю наблюдений.