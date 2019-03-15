В Сихотэ-Алинском заповеднике появились на свет трое тигрят. Мамой стала хищница по имени Принцесса, передает, ссылаясь на экологов, Вести: Приморье. Экологи регулярно наблюдают тигриное семейство на фотоловушках. Назвать точно отца тигрят они пока не могут.

В Сихотэ-Алинском заповеднике появились на свет трое тигрят. Мамой стала хищница по имени Принцесса, передает, ссылаясь на экологов, "Вести: Приморье".Это первое потомство тигрицы, родившейся в 2013 году. Сотрудники приморского заповедника уже давно ждали от нее потомства. Дело в том, что обычно мамами хищники становятся в возрасте трех лет, сообщила и.о. директора заповедника Светлана Сутырина. Экологи регулярно наблюдают тигриное семейство на фотоловушках. Назвать точно отца тигрят они пока не могут. Возможно, им стал безымянный хищник, которого видели на фотоловушке вместе с Принцессой в прошлом году.Кстати, опекун молодой мамы — чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший. Он же спонсор фотоловушек, регулярно фиксирующих полосатое семейство.Заповедник является главным местом репродукции популяции краснокнижного амурского тигра. Появившиеся здесь на свет дикие кошки потом переезжают жить в соседние территории, рассказал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Главная задача заповедника — эффективная охрана диких обитателей от пожаров и браконьеров. Специалисты надеются, что благодаря созданным комфортным условиям тигрята вырастут здоровыми и самостоятельными хищниками, пополнив популяцию редких хищников.