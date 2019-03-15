Это эквивалентно более 200 условным разовым дозам

Это эквивалентно более 200 условным разовым дозамВ Суздале поймали 18-летнюю жительницу Судогодского района, которая делала «закладку» с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.У задержанной правоохранители изъяли свёртки с содержимым порошкообразной консистенции. Экспертиза показала, что в пакетиках была «синтетика» общей массой более 22 граммов, что эквивалентно более 200 условным разовым дозам.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают каналы приобретения девушкой запрещённых веществ и проводят проверку на её причастность к совершению аналогичных преступлений.