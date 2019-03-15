В ходе рейда проверено более 150 транспортных средств, составлены административные протоколы, два водителя были отстранены от управления автомобилями.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области регулярно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых водителям транспортных средств разъясняются правила перевозки юных пассажиров и применения детских удерживающих устройств. Однако, факты нарушений продолжают фиксироваться.В целях недопущения случаев перевозки детей без использования удерживающих устройств, контроля за безопасностью юных пассажиров, сегодня в утренние часы вблизи дошкольных учреждений города Юрьев-Польский сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы ОМВД России по Юрьев-Польскому району при содействии коллег из регионального Управления провели рейдовое мероприятие.К участию были привлечены студенты Юрьев-Польского финансово-экономического колледжа – активисты молодежного объединения «Добровольческий патруль полиции».Работая совместно с сотрудниками полиции, добровольные помощники раздавали водителям памятки, напоминая о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Самым юным участникам дорожного движения участники рейда вручали светоотражающие элементы.Кроме этого, вместе с полицейскими будущие дипломированные специалисты в сфере финансовых отношений напомнили гражданам об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу и вручили листовки с алгоритмом действий для граждан в случае, если они столкнулись с фактами коррупции.В ходе рейда сотрудники полиции проверили более 150 транспортных средств. Сотрудники ГИБДД составили 8 административных материалов за нарушение ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения).Санкцией данной статьи для водителя предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.С нарушителями были проведены профилактические беседы о правилах перевозки детей в салонах автомобилей. Сотрудники полиции в очередной раз напомнили водителям, что использование детского удерживающего устройства, в первую очередь, необходимо для обеспечения безопасности юного пассажира.Кроме того, в ходе рейда от управления транспортными средствами были отстранены два водителя: один находился за рулем, не имея при себе водительского удостоверения, у второго срок действия водительского удостоверения истек.Совместная работа полицейских и представителей общественности будет продолжена в дальнейшем.