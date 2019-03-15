Злоумышленник пообещал оказать помощь в решении вопроса по переоформлению квартиры собственника в нежилое помещение...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого в мошенничестве.
В ОМВД России по Гагаринскому району с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что познакомился с гражданином, который пообещал оказать помощь в решении вопроса по переоформлению его квартиры по улице Вавилова в нежилое помещение с получением необходимой документации. В назначенное время мужчины встретились, и потерпевший передал более 2 млн рублей. Однако по истечению длительного периода времени услуга так и не была оказана, а новый знакомый перестал выходить на связь.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник не имел возможности доля оказания обещанной услуги. Забрав деньги, он потратил их по собственному усмотрению.
В настоящее время следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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