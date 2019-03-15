Злоумышленник пообещал оказать помощь в решении вопроса по переоформлению квартиры собственника в нежилое помещение...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого в мошенничестве.В ОМВД России по Гагаринскому району с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что познакомился с гражданином, который пообещал оказать помощь в решении вопроса по переоформлению его квартиры по улице Вавилова в нежилое помещение с получением необходимой документации. В назначенное время мужчины встретились, и потерпевший передал более 2 млн рублей. Однако по истечению длительного периода времени услуга так и не была оказана, а новый знакомый перестал выходить на связь.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник не имел возможности доля оказания обещанной услуги. Забрав деньги, он потратил их по собственному усмотрению.В настоящее время следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56