Игорь Верник разоткровенничался перед Борисом Корчевниковым.
Артист стал героем программы Судьба человека.
Игорь Верник разоткровенничался перед Борисом Корчевниковым.
Артист стал героем программы "Судьба человека".
Верник признался, что упустил свое счастье. Всю жизнь он
мечтал создать семью – такую, как у его родителей, – крепкую и любящую. В
студии программы "Судьба человека" звезда объяснила, почему ей не удалось достичь
желаемого.
Вселенная подарила ему шанс реализовать задуманное: в 36 лет
артист познакомился с Марией, у них родился сын. Этот брак продлился всего шесть лет.
Супруга, которая была на 15 лет младше артиста, подала на
развод. В тот период, признается артист, он даже не мог себя собрать –
настолько горькой была та драма.
"Я хотел, чтобы мы были вместе. Это было большой моей
драмой. Это было моей страшной болячкой. Я себя собрать не мог. Я никому не мог
позволить думать, что мне плохо, что я проиграл, что мне больно, ни семье, ни
друзьям, никому. Каждое утро я надевал на себя эту маску. Она очень хреново держалась
на лице. Это стоило мне нечеловеческих усилий. Все это время я надеялся, что мы
восстановим отношения", – признался в шоу телеканала "Россия
1".
Игорь Верник теперь понимает, что должен был больше уделять
времени супруге. После рождения ребенка Мария сидела дома, в четырех стенах,
без поддержки. Артист отмечает, что в тот момент был очень занят работой и проблем
не замечал.
"Всегда говорят, что виноваты двое. Виноват я, я так считаю.
Это та работа, которую я не сделал", – плакался
актер в жилетку ведущему ток-шоу
, пока тот участливо кивал.