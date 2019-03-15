Игорь Верник разоткровенничался перед Борисом Корчевниковым. Артист стал героем программы Судьба человека.

Игорь Верник разоткровенничался перед Борисом Корчевниковым.Артист стал героем программы "Судьба человека".Верник признался, что упустил свое счастье. Всю жизнь онмечтал создать семью – такую, как у его родителей, – крепкую и любящую. Встудии программы "Судьба человека" звезда объяснила, почему ей не удалось достичьжелаемого.Вселенная подарила ему шанс реализовать задуманное: в 36 летартист познакомился с Марией, у них родился сын. Этот брак продлился всего шесть лет.Супруга, которая была на 15 лет младше артиста, подала наразвод. В тот период, признается артист, он даже не мог себя собрать –настолько горькой была та драма."Я хотел, чтобы мы были вместе. Это было большой моейдрамой. Это было моей страшной болячкой. Я себя собрать не мог. Я никому не могпозволить думать, что мне плохо, что я проиграл, что мне больно, ни семье, нидрузьям, никому. Каждое утро я надевал на себя эту маску. Она очень хреново держаласьна лице. Это стоило мне нечеловеческих усилий. Все это время я надеялся, что мывосстановим отношения", – признался в шоу телеканала "Россия1".Игорь Верник теперь понимает, что должен был больше уделятьвремени супруге. После рождения ребенка Мария сидела дома, в четырех стенах,без поддержки. Артист отмечает, что в тот момент был очень занят работой и проблемне замечал."Всегда говорят, что виноваты двое. Виноват я, я так считаю.Это та работа, которую я не сделал", – плакалсяактер в жилетку ведущему ток-шоу, пока тот участливо кивал.