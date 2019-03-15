Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин принял участие в третьей конференции по Сирии, которая состоялась в Брюсселе под эгидой ООН и ЕС.

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин принял участие в третьей конференции по Сирии, которая состоялась в Брюсселе под эгидой ООН и ЕС.Выступая перед журналистами после мероприятия, он отметил, что конференция показала: большинство стран мира понимает, что ни для Сирии, ни для Венесуэлы неприемлем диктат. Нельзя насильно указывать народам, как им жить, как им строить свое будущее.Также Вершинин рассказал о существенных подвижках в работе над формированием конституционного комитета Сирии. Он сообщил, что американский представитель по Сирии Джеймс Джеффри, а также ряд иностранных делегаций указывают на то, что необходимо как можно скорее сформировать и запустить в работу такой комитет.Работа в этом направлении ведется в координации трех стран-гарантов и спецпредставителя ООН по Сирии, передает РИА Новости.