Житель Канады родился в рубашке. На трассе недалеко от Торонто прямо перед его автомобилем пронесся падающий самолет.

Житель Канады родился в рубашке. На трассе недалеко отТоронто прямо перед его автомобилем пронесся падающий самолет.От катастрофы и автомобиль отделяли буквальносантиметры. Потрясенный счастливчик выложил свидетельство своего чудесногоспасения в Сеть.По данным RT,ЧП случилось во время тренировочного полета. Пилот и курсант, которыенаходились на борту , получили незначительные травмы.