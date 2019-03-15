Житель Канады родился в рубашке. На трассе недалеко от
Торонто прямо перед его автомобилем пронесся падающий самолет.
Житель Канады родился в рубашке. На трассе недалеко от
Торонто прямо перед его автомобилем пронесся падающий самолет.
От катастрофы и автомобиль отделяли буквально
сантиметры. Потрясенный счастливчик выложил свидетельство своего чудесного
спасения в Сеть.
По данным RT,
ЧП случилось во время тренировочного полета. Пилот и курсант, которые
находились на борту , получили незначительные травмы.