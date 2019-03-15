Министр ознакомится с ходом реконструкции административных зданий Экспертно-криминалистического центра и одного из районных отделов внутренних дел.

«В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев ознакомится с ходом реконструкции административных зданий Экспертно-криминалистического центра и одного из районных отделов внутренних дел.Также запланировано совещание с руководящим составом региональной полиции по вопросам оперативно-служебной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.