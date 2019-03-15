Приём документов продолжится ещё несколько дней
Приём документов продолжится ещё несколько дней
В администрации Владимирской области состоится заседание комиссии, где рассмотрят резюме от желающих занять должность директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности. 22 марта конкурсанты должны представить свои концепции развития инвестиционной привлекательности 33-го региона и механизмов привлечения инвесторов.
А неделей позже в Белом доме рассмотрят заявки от кандидатов на вакансию директора департамента строительства и архитектуры.
Вы еще можете попытать свое счастье. Основные требования для претендентов:
высшее образование,стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех летпреимущество будет у тех, кто имеет опыт работы в указанных сферах.
Приём документов продолжится ещё несколько дней. Представить документы можно в комитет государственной и муниципальной службы лично или отправить их на адрес электронной почты [email protected]