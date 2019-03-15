Оно поражает своей «оригинальностью»

Оно поражает своей «оригинальностью»Во Владимире подвели итоги голосования за название нового торгового центра, который построят на месте старого вещевого рынка на Батурина. Откроют ТЦ через 2 года.Частный инвестор предложил владимирцам провести конкурс и выбрать название для нового здания. Горожане предложили несколько десятков вариантов, затем шло голосование в социальных сетях.В итоге победило отличающееся особой оригинальностью название «Батуринский». За этот вариант проголосовало более 1300 человек.