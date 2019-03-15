Он якобы продавал товар, получал за него деньги, но не отправлял его покупателю

Он якобы продавал товар, получал за него деньги, но не отправлял его покупателюОсенью прошлого года в полицию обратился владимирец, сообщивший, что у него украли 10 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что на одном из онлайн-форумов нашёл объявление о продаже запчастей на автомобиль. Договорившись о покупке, он перевёл деньги, после чего продавец перестал выходить на связь.Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Ленинградской области. Его доставили во Владимир, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили причастность злоумышленника к совершению ещё нескольких эпизодов мошенничества. Так, в мае прошлого года он аналогичным образом похитил 134 тысяч рублей у жителя Москвы, а в январе этого года получил 34 тысячи рублей от жителя Пенза в качестве оплаты за товар, который покупатель так и не получил.Расследование уголовного дела продолжается.