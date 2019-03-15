Остаётся только порадоваться не только за владимирских хлебопёков, но и за наших потребителей – впереди у них вкусное хлебное будущее!

Остаётся только порадоваться не только за владимирских хлебопёков, но и за наших потребителей – впереди у них вкусное хлебное будущее!На Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России – 2019», состоявшемся на 25-й Международной выставке «Modern Bakery Moskow – 2019» подвели итоги.Гран-при, главную награду выставки, получила продукция Владимирского хлебокомбината: хлеб «Летний», «Заварной», пшеничный «Домашний», изделие хлебобулочное овощное с паприкой и луком, «Муромское» и батон «Дачный».Высокие награды владимирским хлебопёкам вручили президент Международной промышленной академии Вячеслав Бутковский, ректор Международной промышленной академии Ольга Ильина и президент Российского Союза пекарей Валерий Чешинский. Дипломами 2 степени отметили хлеб «Дарницкий» и изделие хлебобулочное «Краски Лета».Примечательно то, что практически вся награждённая продукция, за исключением знаменитого батона «Дачный», произведена по технологии рустикальных и безстресовых способов производства, с применением технологии этапного, низкотемпературного тестоведения. Это новое производство торжественно откроют в мае этого года. Но комбинат в пилотном режиме уже начал поставлять продукцию потребителю. Эту продукцию представили и на суд профессионалов, проводивших конкурс «Лучший хлеб России – 2019». Получается, что дебют обернулся таким грандиозным успехом.Добрых слов заслуживают многие работники Владимирского хлебокомбината. И, в первую очередь, это начальник цеха Михаил Тимофеев, который прошёл на предприятии успешную стажировку, а сейчас возглавляет рустикальное производство. Примечательно, что основу этого подразделения составляет молодёжь – будущее владимирского предприятия. Неоценима и роль опытных наставников – директора по производству Елены Лавриненко, руководителя секции №1 Натальи Суриковой.Остаётся только порадоваться не только за владимирских хлебопёков, но и за наших потребителей – впереди у них вкусное хлебное будущее!