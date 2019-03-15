Злоумышленник, представляясь продавцом на одном из он-лайн форумов, похищал деньги, которые граждане переводили в качестве оплаты за товар.

Осенью 2018 года в УМВД России по городу Владимиру обратился 33-летний местный житель, сообщивший, что у него были похищены денежные средства в сумме 10 000 рублей. Мужчина пояснил, что на одном из он-лайн форумов нашел объявление о продаже запасных частей на автомобиль. Договорившись о покупке, заявитель перевел деньги на указанный продавцом счет банковской карты, после чего последний перестал выходить на связь, а товар так и не был получен.По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).Сотрудники полиции провели комплекс розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение подозреваемого.В начале марта оперативниками был осуществлен выезд в Ленинградскую область, где по подозрению в причастности к мошенничеству был задержан 32-летний местный житель. Подозреваемый был доставлен в город Владимир.В настоящее время установлена причастность фигуранта к совершению еще нескольких эпизодов мошенничества. Так, в мае прошлого года злоумышленник аналогичным образом похитил 134 000 рублей у жителя Москвы, а в январе текущего года получил 34 000 рублей от жителя города Пенза в качестве оплаты за товар, который покупатель так и не получил.Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.