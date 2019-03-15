Врачи диагностировали у него множественные раны обеих голеней и бедер

Врачи диагностировали у него множественные раны обеих голеней и бедерВо Владимире бродячие собаки вновь напали на человека. 14 марта в больницу поступил мужчина 1970 года рождения, пострадавший от псов.Как рассказывают , врачи диагностировали у него множественные раны обеих голеней и бедер. Мужчину госпитализировали.Правоохранители выяснили, что владимирец пострадал всё в том же гаражном кооперативе "Восточный-2" на улице Добросельской.Напомним, в конце февраля в этом гаражном кооперативе нашли 21-летнего парня из Боголюбово с признаками укусов. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Однако, как позже установили патологоанатомы, травмы не носили критический характер и не был причиной смерти молодого человека.Кроме того, в пару недель назад в больницу привезли женщину, на которую, как она рассказала , напала свора собак. Её спасли сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы.