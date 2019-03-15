В ликвидации последствий участвовали 22 спасателя

В ликвидации последствий участвовали 22 спасателяВо Владимир произошел пожар. Ранним утром 15 марта на пульт диспертчера МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на Октябрьском проспекте. На место незамедлительно выехали спасатели.Из-за припаркованных во дворе машин большие пожарные автомобили не смогли проехать, и сотрудникам МЧС пришлось вручную нести всю технику.Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара участвовали 22 человека на 7 спецмашинах.