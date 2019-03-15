Армия обороны Израиля перехватила ракету, которую выпустили палестинские боевики из сектора Газа. За ночь военные зафиксировали пуски трех ракет по югу Израиля.

Армия обороны Израиля перехватила ракету, которую выпустили палестинские боевики из сектора Газа. Об этом сообщили представители армейской пресс-службы.По ее данным, за ночь военные зафиксировали пуски трех ракет по югу Израиля. Одна из них не долетела до границ анклава, еще одну сбил комплекс ПРО "Железный купол".До настоящего времени информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало, передает РИА Новости.Ракеты на приграничные районы Израиля полетели после начала авиационных ударов по объектам боевиков в секторе Газа. Так ответили израильтяне на обстрел Тель-Авива, где вечером 14 марта впервые с 2014 года сработали сирены тревоги.