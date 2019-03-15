Крым объединил всю нашу страну и гражданское общество. Пять лет назад воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура, одна страна – Россия, заявил на митинге в Симферополе спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Крым объединил всю нашу страну и гражданское общество. Пять лет назадвоссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура,одна страна – Россия, заявил на митинге в Симферополе спикер Госдумы ВячеславВолодин.Массовая акция в честь пятилетия Крымскойвесны прошла в столице республики. В митинге приняли участие руководство Крыма,зарубежные гости, представители общественных организаций и делегация Госдумы во главе с еепредседателем.Вячеслав Володин выразил уверенностьв том, что воссоединение Крыма с Россией войдет в историю, он призвал сохранитьэто важное событие в памяти."Если мы будем помнить то, что сделалнарод Крыма и Севастополя, если мы будем помнить то, что выдержали вы, мынавсегда сохраним память о тех событиях и никогда не допустим,чтобы народ был разъединен", – сказал спикер, обращаясь к жителям республики.Глава Думы напомнил, что за пять летв регионе построены школы и больницы, Крымский мост, восстановленаэнергетика. "Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше насобъединяла. И нам нужно делать все, чтобы наша страна становилась ещеболее сильной, чтобы наша экономика развивалась, чтобы мы были современнойстраной, с которой бы считались и уважали во всем мире",– сказал Володин.Делегация Госдумы прибыла в Крым накануне, 14 марта.Сегодня утром депутаты возложили цветы к памятнику "Народное ополчениевсех времен" в центре Симферополя. После митинга в честь пятилетия Крымскойвесны пройдет совместное заседание Совета Госдумы и ГоссоветаКрыма.Крымвернулся в состав России пять лет назад после референдума, на котором более 90%жителей республики высказались за воссоединение с Россией. За эти годы наполуострове построены десятки километров автомобильных дорог, реконструированыобъекты социальной сферы, аэропорт Симферополя. Через Керченский проливвозведен Крымский мост, ставший символом величия и возрождения России.