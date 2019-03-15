Крым объединил всю нашу страну и гражданское общество. Пять лет назад
воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура,
одна страна – Россия, заявил на митинге в Симферополе спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Крым объединил всю нашу страну и гражданское общество. Пять лет назад
воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура,
одна страна – Россия, заявил на митинге в Симферополе спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Массовая акция в честь пятилетия Крымской
весны прошла в столице республики. В митинге приняли участие руководство Крыма,
зарубежные гости, представители общественных организаций и делегация Госдумы во главе с ее
председателем.
Вячеслав Володин выразил уверенность
в том, что воссоединение Крыма с Россией войдет в историю, он призвал сохранить
это важное событие в памяти.
"Если мы будем помнить то, что сделал
народ Крыма и Севастополя, если мы будем помнить то, что выдержали вы, мы
навсегда сохраним память о тех событиях и никогда не допустим,
чтобы народ был разъединен", – сказал спикер, обращаясь к жителям республики.
Глава Думы напомнил, что за пять лет
в регионе построены школы и больницы, Крымский мост, восстановлена
энергетика. "Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше нас
объединяла. И нам нужно делать все, чтобы наша страна становилась еще
более сильной, чтобы наша экономика развивалась, чтобы мы были современной
страной, с которой бы считались и уважали во всем мире",
– сказал Володин.
Делегация Госдумы прибыла в Крым накануне, 14 марта.
Сегодня утром депутаты возложили цветы к памятнику "Народное ополчение
всех времен" в центре Симферополя. После митинга в честь пятилетия Крымской
весны пройдет совместное заседание Совета Госдумы и Госсовета
Крыма.
Крым
вернулся в состав России пять лет назад после референдума, на котором более 90%
жителей республики высказались за воссоединение с Россией. За эти годы на
полуострове построены десятки километров автомобильных дорог, реконструированы
объекты социальной сферы, аэропорт Симферополя. Через Керченский пролив
возведен Крымский мост, ставший символом величия и возрождения России.