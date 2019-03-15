Спикер Госдумы
Вячеслав Володин предложил выставить Украине счет за Крым. Киев должен
компенсировать экономические убытки за время, которое республика находилась в
составе независимой Украины.
Спикер Госдумы
Вячеслав Володин предложил выставить Украине счет за Крым. Киев должен
компенсировать экономические убытки за время, которое республика находилась в
составе независимой Украины.
Свою инициативу
председатель нижней палаты парламента озвучил в Симферополе на совместном
заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма. Спикер предложил дать поручение профильным
комитетам посчитать, сколько потеряла
экономика республики за счет разрушительной политики Украины.
По мнению Володина,
народ Крыма также пострадал от действий Украины: его права, в том числе,
языковые, были нарушены. Спикер призвал главу российской делегации в ПАСЕ
Петра Толстого озвучить в Страсбурге соответствующие
требования.
Накануне, 14 марта в Крым прибыла
делегация Госдумы для участия в мероприятиях, посвященных
пятой годовщине воссоединения республики с Россией. Сегодня депутаты возложили цветы
к памятнику "Народное ополчение всех времен" в центре Симферополя и осмотрели
две выставки: "Достижения Крыма в составе России" и экспозицию детских
рисунков, посвященных воссоединению Крыма с Россией. Также в городе прошел
митинг в честь пятилетия Крымской весны. Затем парламентарии провели совместное
заседание с депутатами Госсовета Крыма.
Напомним, что по инициативе Никиты Хрущева в
1954 году Крым был передан в состав Украинской ССР. После распада Союза республика
оказалась в составе независимой Украины, несмотря на то, что за несколько
месяцев до этого народ Крыма на референдуме высказался за независимость. В 2014
году на фоне событий на Майдане в Крыму прошел референдум, более 90% его
участников проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент Владимир
Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.