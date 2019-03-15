Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил выставить Украине счет за Крым. Киев должен компенсировать экономические убытки за время, которое республика находилась в составе независимой Украины.

Спикер ГосдумыВячеслав Володин предложил выставить Украине счет за Крым. Киев долженкомпенсировать экономические убытки за время, которое республика находилась всоставе независимой Украины.Свою инициативупредседатель нижней палаты парламента озвучил в Симферополе на совместномзаседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма. Спикер предложил дать поручение профильнымкомитетам посчитать, сколько потерялаэкономика республики за счет разрушительной политики Украины.По мнению Володина,народ Крыма также пострадал от действий Украины: его права, в том числе,языковые, были нарушены. Спикер призвал главу российской делегации в ПАСЕПетра Толстого озвучить в Страсбурге соответствующиетребования.Накануне, 14 марта в Крым прибыладелегация Госдумы для участия в мероприятиях, посвященныхпятой годовщине воссоединения республики с Россией. Сегодня депутаты возложили цветык памятнику "Народное ополчение всех времен" в центре Симферополя и осмотрелидве выставки: "Достижения Крыма в составе России" и экспозицию детскихрисунков, посвященных воссоединению Крыма с Россией. Также в городе прошелмитинг в честь пятилетия Крымской весны. Затем парламентарии провели совместноезаседание с депутатами Госсовета Крыма.Напомним, что по инициативе Никиты Хрущева в1954 году Крым был передан в состав Украинской ССР. После распада Союза республикаоказалась в составе независимой Украины, несмотря на то, что за несколькомесяцев до этого народ Крыма на референдуме высказался за независимость. В 2014году на фоне событий на Майдане в Крыму прошел референдум, более 90% егоучастников проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент ВладимирПутин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.