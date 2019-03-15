Участник телестройки страдает из-за разрыва с Ириной Пинчук.
Звезда шоу Дом-2 Валерий Блюменкранц отправился за утешением к бывшей супруге.
Участник телестройки страдает из-за разрыва с Ириной Пинчук.
Звезда шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц отправился за утешением к бывшей супруге.
Валерий приехал домой к Тате и провел у нее три дня и три
ночи. В гостях у экс-возлюбленной звезде шоу "Дом-2" очень понравилось.
По словам Блюменкранца, сейчас он находится в болезненном
состоянии. Страдающий от неразделенной любви участник телестройки поручил
заботу о себе бывшей жене.
"Она занималась своими делами, готовила мне кушать. Мне было
очень хорошо и комфортно в семье. Как к женщине я не испытываю к ней эмоций,
меня это абсолютно не интересует…" – поделился участник "Дома-2".
Тата Блюменкранц подтвердила слова экс-супруга. По словам
молодой мамы, брошенному Валере необходимо было место, где он мог бы прийти в
себя, абстрагироваться от проблем, и она любезно предоставила ему угол.
Тата подчеркнула, что не испытывает к звезде
никаких чувств, сексуального напряжения между ними больше нет. Молодая женщина добавила,
что у нее есть молодой человек, и она ему верна. "Я была дома не одна, а с тетей,
и мой мужчина мне ничего на это не сказал", – поделилась Блюменкранц.
Экс-участница отметила, что Ирина Пинчук могла бы
стать отличным вариантом для Валеры и неплохим другом для ее дочери Беатрисы. "Ира
– молоденькая девочка, конечно, ребенка я бы ей доверить не смогла, но зная,
что она хорошая девушка, я бы спокойно оставляла Валеру и Иру с Беттичкой", -
резюмировала Тата в беседе с Dom2Life.ru.