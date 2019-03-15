Участник телестройки страдает из-за разрыва с Ириной Пинчук. Звезда шоу Дом-2 Валерий Блюменкранц отправился за утешением к бывшей супруге.

Участник телестройки страдает из-за разрыва с Ириной Пинчук.Звезда шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц отправился за утешением к бывшей супруге.Валерий приехал домой к Тате и провел у нее три дня и триночи. В гостях у экс-возлюбленной звезде шоу "Дом-2" очень понравилось.По словам Блюменкранца, сейчас он находится в болезненномсостоянии. Страдающий от неразделенной любви участник телестройки поручилзаботу о себе бывшей жене."Она занималась своими делами, готовила мне кушать. Мне былоочень хорошо и комфортно в семье. Как к женщине я не испытываю к ней эмоций,меня это абсолютно не интересует…" – поделился участник "Дома-2".Тата Блюменкранц подтвердила слова экс-супруга. По словаммолодой мамы, брошенному Валере необходимо было место, где он мог бы прийти всебя, абстрагироваться от проблем, и она любезно предоставила ему угол.Тата подчеркнула, что не испытывает к звезденикаких чувств, сексуального напряжения между ними больше нет. Молодая женщина добавила,что у нее есть молодой человек, и она ему верна. "Я была дома не одна, а с тетей,и мой мужчина мне ничего на это не сказал", – поделилась Блюменкранц.Экс-участница отметила, что Ирина Пинчук могла быстать отличным вариантом для Валеры и неплохим другом для ее дочери Беатрисы. "Ира– молоденькая девочка, конечно, ребенка я бы ей доверить не смогла, но зная,что она хорошая девушка, я бы спокойно оставляла Валеру и Иру с Беттичкой", -резюмировала Тата в беседе с Dom2Life.ru.