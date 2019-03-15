Вратарь Зенита и сборной России Андрей Лунев в матче Лиги Европы с испанским Вильярреалом получил травму бедра. На 64 минуте он был заменен на Михаила Кержакова.

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев в матче Лиги Европы с испанским "Вильярреалом" получил травму бедра. На 64 минуте он был заменен на Михаила Кержакова.Лунев получил повреждение в начале второго тайма. Андрей остался на поле еще на протяжении нескольких минут, но потом все же был вынужден покинуть поле. Место в воротах занял Михаил Кержаков.Если травма Лунева окажется серьезной, то он рискует пропустить воскресный матч 20 тура Российской премьер-лиги со "Спартаком". Кроме того, под вопросом участие Андрея в отборочных матчах чемпионата Европы с командами Бельгии и Казахстана.