Известная американская актриса Вупи Голдберг появилась на
публике впервые после тяжелой болезни. Артистка в течение месяца была на грани
смерти.
Известная американская актриса Вупи Голдберг появилась на
публике впервые после тяжелой болезни. Артистка в течение месяца была на грани
смерти.
Тяжелая форма пневмонии надолго приковала актрису к
больничной койке. К счастью, все обошлось и появилась на ток-шоу The
View. Зрители встретили ее бурными аплодисментами. Артистка подтвердила, что
едва не умерла.
"Я еще не вернулась. Но мне станет лучше, только если я
начну работать, и я начинаю", – успокоила Голдберг своих поклонников.
Российскому зрителю Вупи Голдберг известна, в частности, по
романтической мелодраме "Привидение". В фильме также снимались Патрик
Суэйзи и Деми Мур. Эта работа Голдбергк – роль Оды Мэй Браун – принесла актрисе
премию "Оскар".
Сейчас 63-летняя оказалась на пороге смерти, у нее были поражены оба легких.
Зрители не видели актрису более месяца. Лишь недавно артистка пообщалась с
журналистами. "Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого
хотелось, но я в порядке", – заявила Голдберг. По словам актрисы, она была
очень близка к тому, чтобы покинуть Землю, передает Associated Press.
Кроме "Оскара", в копилке и другие награды - "Грэмми", "Эмми" и "Тони". Кроме того, актриса завоевала 2 "Золотых глобуса" и премию BAFTA, у артистки собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде.