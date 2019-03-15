Известная американская актриса Вупи Голдберг появилась на публике впервые после тяжелой болезни. Артистка в течение месяца была на грани смерти.

Известная американская актриса Вупи Голдберг появилась напублике впервые после тяжелой болезни. Артистка в течение месяца была на гранисмерти.Тяжелая форма пневмонии надолго приковала актрису кбольничной койке. К счастью, все обошлось и появилась на ток-шоу TheView. Зрители встретили ее бурными аплодисментами. Артистка подтвердила, чтоедва не умерла."Я еще не вернулась. Но мне станет лучше, только если яначну работать, и я начинаю", – успокоила Голдберг своих поклонников.Российскому зрителю Вупи Голдберг известна, в частности, поромантической мелодраме "Привидение". В фильме также снимались ПатрикСуэйзи и Деми Мур. Эта работа Голдбергк – роль Оды Мэй Браун – принесла актрисепремию "Оскар".Сейчас 63-летняя оказалась на пороге смерти, у нее были поражены оба легких.Зрители не видели актрису более месяца. Лишь недавно артистка пообщалась сжурналистами. "Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этогохотелось, но я в порядке", – заявила Голдберг. По словам актрисы, она былаочень близка к тому, чтобы покинуть Землю, передает Associated Press.Кроме "Оскара", в копилке и другие награды - "Грэмми", "Эмми" и "Тони". Кроме того, актриса завоевала 2 "Золотых глобуса" и премию BAFTA, у артистки собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде.