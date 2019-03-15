Специальный приз жюри на выставке MIPIM в Каннах достался парку и многофункциональному концертному комплексу Зарядье. Впервые за 29 лет приз получил архитектурный объект из России.

Специальный приз жюри на выставке MIPIM в Каннах достался парку и многофункциональному концертному комплексу "Зарядье". Впервые за 29 лет архитектурный объект из России получил премию на Международной выставке недвижимости.В этом году на MIPIM было подано 200 заявок из 58 стран, из которых жюри отобрало в финал 45 проектов из 21 страны.Генеральный директор зала "Зарядье" Ольга Жукова подчеркнула, что все в зале предназначено для того, чтобы здесь творилось будущее, зажигались новые звезды музыкального Олимпа. Она напомнила, что зал находится в прекрасном месте – в урбанистском парке. Внутри него – современный дизайн, ультрановые цифровые технологии, а главное – творческая атмосфера, которая буквально заряжает прекрасной музыкой всю столицу."Мы счастливы, что наш зал вместе с парком получил мировое признание в профессиональной урбанисткой среде, — сказала Ольга Жукова. — Мы благодарны мэру Москвы и всему комплексу градостроительной политики Москвы за то, что наш зал из проекта стал реальностью!"