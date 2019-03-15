Завод «Новлянский» переживает непростые времена

Завод «Новлянский» переживает непростые временаЗавод «Новлянский» в Селивановском районе переживает непростые времена. Ситуацию с крахмалопаточным предприятием взяли на контроль Министерства сельского хозяйства России.Завод, основанный 110 лет назад, входит в группу компаний «АСТОН» – одной из крупнейших в стране по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов.Предприятие - одно из главных налогоплательщиков в бюджет Селивановского района. Оно выпускает крахмал, патоку, пищевые продукты из кукурузы. Годовой объём производства – около 1,4 миллиардов рублей.Иностранный инвестор проявил интерес к приобретению предприятия. Он хочет модернизировать и расшить производство. В обладминистрации заинтересованы в обновлении производства и сохранении рабочих мест.Помимо этого, Новлянский крахмалопаточный завод - градообразующее предприятие для посёлка и основной поставщик услуг по обеспечению теплом и водоотведению для поселковой инфраструктуры.