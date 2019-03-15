Зенит проиграл и второй матч 1/8 финала Лиги Европы испанскому Вильярреалу 1:2 и выбыл из розыгрыша. Все российские клубы завершили борьбу в еврокубках.

"Зенит" проиграл и второй матч 1/8 финала Лиги Европы испанскому "Вильярреалу" 1:2 и выбыл из розыгрыша. Все российские клубы завершили борьбу в еврокубках."Зенит" проиграл дома 1:3 и имел лишь иллюзорные шансы выйти в четвертьфинал. Тем не менее все могло пойти иначе, забей Сердар Азмун в начале встречи. Но иранец не использовал два выгодных момента. Зато Херард Морено на 29 минуте свой шанс использовал. Его удар из-за пределов штрафной оказался неберущимся для Андрея Лунева.В начале второго тайма "Зенит" пропустил еще один мяч. Карлос Бакка использовал навес Морено – 2:0. Вскоре гостей постигла новая беда – получил травму и был заменен вратарь Андрей Лунев. Но заменивший его Михаил Кержаков в дело вступал редко. Игра была сделана. В конце капитан "Зенита" Бранислав Иванович отыграл один мяч, чуточку подсластив пилюлю от проигрыша."Зенит" выбыл из Лиги Европы. Ранее не смог пробиться в четвертьфинал "Краснодар".У России больше не осталось представителей в еврокубках.