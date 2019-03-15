Стало известно о крупнейшем скандале в российско-белорусских отношениях. Он связан с отказом президента Александра Лукашенко от размещения на территории страны российской военной базы. Демарш Батьки не прошел бесследно.

Стало известно о крупнейшем скандале в российско-белорусских отношениях. Он связан с отказом президента Александра Лукашенко от размещения на территории страны российской военной базы. Демарш Батьки не прошел бесследно.Задача открыть в союзном государстве военную базу была поставлена Владимиром Путиным. В Минобороны должны были согласовать вопрос с белорусскими военными, пишет телеграм-канал "Бульба престолов", специализирующийся по теме братской республики.Всем известно, что любое серьезное дело в соседней республике должно быть одобрено самим Лукашенко. Переговоры о базе вели военные, но всем было ясно, что вопрос находится под чутким контролем Лукашенко.Как отмечают эксперты телеграм-канала, в Минске отказались и начали требовать у Москвы деньги на модернизацию белорусской военной инфраструктуры. "Это очень подставило президента РФ, который вовремя не получил информации о развороте Беларуси на Запад", – утверждают авторы.Из-за демарша Лукашенко Москве для укрепления западных рубежей спешно пришлось формировать новые части в Смоленской области. "Белорусская сторона начала устраивать скандалы, сливать данные ОДКБ на сторону и покупать у китайцев крылатые ракеты для "Полонеза" (реактивная система залпового огня "Полонез". – Прим. ред.), – утверждают эксперты.Отказ в размещении российской базы авторы сочли болезненным ударом для Москвы. России пришлось пересматривать программу военного строительства, менять стратегические планы.Вопрос развертывания вооруженных сил России в Белоруссии активно обсуждался в 2013-2015 годах. Изначально авиационную базу хотели разместить в Гродненской области, затем – в Барановичах, а позже – в Бобруйске.Москва до последнего была уверена, что с Батькой удастся договориться. В сентябре 2015 года Владимир Путин дал поручение подписать с Минском соответствующее соглашение. И тут Лукашенко, до того избегавший конкретных заявлений по теме, вдруг объявил о "ненужности" российской военной инфраструктуры в республике.Возникла странная ситуация: называет себя главным союзником России, но укреплять военное сотрудничество будто бы боится. К сожалению, разразившийся в прошлом году кризис в отношениях двух стран делает вероятность появления российской базы в Белоруссии все более иллюзорной.