В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли 40 человек, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Еще более 20 человек получили серьезные ранения и были госпитализированы.

В результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч погибли 40 человек. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.По ее данным, 10 человек погибли в мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча) и еще 30 человек — в мечети на Дин-Авеню в самом городе.Как передает "Интерфакс", еще более 20 человек получили серьезные ранения. Они находятся в больнице.Ранее посольство России в Новой Зеландии сообщило, что среди пострадавших и погибших при стрельбе россиян нет.Вооруженные люди вошли в мечети около 13:45 по местному времени (04:45 по московскому времени) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери, после чего раздались выстрелы. По словам свидетелей, что на момент захвата там находились около 200 и 300 человек.По обвинению в нападении на мечети были арестованы четыре человека: трое мужчин и одна женщина, сообщает ТАСС. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что одним задержанных является гражданин Австралии. Он выразил свои соболезнования всему новозеландскому народу и заявил, что правоохранительные органы Австралии примут участие в расследовании.По некоторым данным, австралийца зовут Брентон Таррант. Как сообщает "Россия 24", ему 28 лет. Накануне бойни он опубликовал в Сети 37-страничный манифест, в котором рассказал о своих намерениях. Полиция также обезвредила несколько самодельных взрывных устройств в городе Крайстчерче, где произошло нападение.