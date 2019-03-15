Это связано с предстоящим половодьем

Это связано с предстоящим половодьемВ марте 2019 года досрочно получат пенсии и ежемесячные выплаты за апрель и май пенсионеры из деревень Козлово, Палкино, Сельцовы деревеньки, Митины деревеньки, Ступины деревеньки, Малые Удолы, Заборочье, Большие Удолы, Ново, Ивановка, Липовская усадьба, Лужки, Федорково, Золотая грива, посёлков Мстёра, Бурино и Санхар Вязниковского района (всего 276 человек).В Муромском районе заранее пенсии выплатят 102 жителям сел Польцо, Благовещенское, Алешунино, деревень Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Михайловка, Полесково, Сафоново.Кроме того, в марте досрочные выплаты за апрель и май выдадут гражданам, проживающим в деревне Фрязино Вяткинского сельского поселения Судогодского района (2 человека), и за апрель – пенсионерам из деревень Шохино, Анохино, Елино, Рамень, Двоезёры, на улицах Заводская и Приозёрная деревни Усад Меленковского района (всего 65 человек).