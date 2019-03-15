Шокирующий инцидент произошел в одной из высоток Газпрома.
Нелепая смерть сотрудника компании потрясла коллег.
Шокирующий инцидент произошел в одной из высоток "Газпрома".
Нелепая смерть сотрудника компании потрясла коллег.
Жуткий случай в здании "Газпрома" на улице
Наметкина в Москве. Один из сотрудников фирмы выпал из окна 30-го этажа.
Вызванные очевидцами трагедии врачи помочь ничем не смогли – мужчина скончался
до приезда скорой помощи.
Как сообщили в правоохранительных органах, следователи
работают на месте происшествия у высотки , идет
доследственная проверка. Специалисты изучают содержимое мобильного телефона
сотрудника компании. По данным полиции, погибший был ведущим специалистом
отдела технической службы, пишет "Комсомольская правда".
Напомним, в феврале стало известно об аресте представителей клана Арашуковых. Он оказался весьма многочисленным – его члены проживают не только в Карачаево-Черкесии, но и по всему югу России. За решеткой по подозрению в причастности к преступной деятельности оказался, в частности, Руслан Арашуков – директор дочерней компании в Астрахани, двоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Работали топ-менеджеры дочерней компании Арашуковы по отлаженной схеме. Они заключали
договоры
с несуществующими потребителями газа. А несогласных со своими действиями, судя по всему, устраняли. По данным следствия, похищенное представителями дочерней компании "Газпрома" оценивается в 30 миллиардов рублей.