Шокирующий инцидент произошел в одной из высоток Газпрома. Нелепая смерть сотрудника компании потрясла коллег.

Шокирующий инцидент произошел в одной из высоток "Газпрома".Нелепая смерть сотрудника компании потрясла коллег.Жуткий случай в здании "Газпрома" на улицеНаметкина в Москве. Один из сотрудников фирмы выпал из окна 30-го этажа.Вызванные очевидцами трагедии врачи помочь ничем не смогли – мужчина скончалсядо приезда скорой помощи.Как сообщили в правоохранительных органах, следователиработают на месте происшествия у высотки , идетдоследственная проверка. Специалисты изучают содержимое мобильного телефонасотрудника компании. По данным полиции, погибший был ведущим специалистомотдела технической службы, пишет "Комсомольская правда".Напомним, в феврале стало известно об аресте представителей клана Арашуковых. Он оказался весьма многочисленным – его члены проживают не только в Карачаево-Черкесии, но и по всему югу России. За решеткой по подозрению в причастности к преступной деятельности оказался, в частности, Руслан Арашуков – директор дочерней компании в Астрахани, двоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.Работали топ-менеджеры дочерней компании Арашуковы по отлаженной схеме. Они заключалидоговорыс несуществующими потребителями газа. А несогласных со своими действиями, судя по всему, устраняли. По данным следствия, похищенное представителями дочерней компании "Газпрома" оценивается в 30 миллиардов рублей.