О значении сновидений с четверга 14.03 на пятницу 15.03 рассказала Дни.ру биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль.
О значении сновидений с четверга 14.03 на пятницу 15.03 рассказала "Дни.ру" .
Это волшебная ночь в компании с Меркурианским Новолунием. Готовим свои
волшебные палочки, уважаемые чародеи.
Меркурий "сольется" прямо с
сердцем Солнца. Всю ночь они будут активно
принимать участие в наших красочных сновидениях, которые покажут, насколько
мы раскрываем и реализуем свой творческий потенциал. Наши мысли и воля соединяются, а
разум трепещет и желает реализации.
А кому-то приснятся сны, которые
будут отражать проблемы связанные с родом, семейной жизнью, родителями и
детьми. Подумайте и проанализируйте, что
в повседневной жизни вас не устраивает в отношениях с ними. Помните, если кто-то приснился, значит вы
что-то должны этому человеку.
В идеале, перед этой мистической ночью стоит отправить запрос во Вселенную на ту тему, которая больше всего
вас волнует. А еще лучше, зафиксировать его на
бумаге и поставить дату. Сейчас мы на прямой связи с
Вселенной, так что надо немного перед сном потрудиться. А утром, как проснетесь, сразу
зафиксируйте увиденное.