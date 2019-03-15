О значении сновидений с четверга 14.03 на пятницу 15.03 рассказала Дни.ру биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль.

О значении сновидений с четверга 14.03 на пятницу 15.03 рассказала "Дни.ру" .Это волшебная ночь в компании с Меркурианским Новолунием. Готовим своиволшебные палочки, уважаемые чародеи.Меркурий "сольется" прямо ссердцем Солнца. Всю ночь они будут активнопринимать участие в наших красочных сновидениях, которые покажут, насколькомы раскрываем и реализуем свой творческий потенциал. Наши мысли и воля соединяются, аразум трепещет и желает реализации.А кому-то приснятся сны, которыебудут отражать проблемы связанные с родом, семейной жизнью, родителями идетьми. Подумайте и проанализируйте, чтов повседневной жизни вас не устраивает в отношениях с ними. Помните, если кто-то приснился, значит вычто-то должны этому человеку.В идеале, перед этой мистической ночью стоит отправить запрос во Вселенную на ту тему, которая больше всеговас волнует. А еще лучше, зафиксировать его набумаге и поставить дату. Сейчас мы на прямой связи сВселенной, так что надо немного перед сном потрудиться. А утром, как проснетесь, сразузафиксируйте увиденное.