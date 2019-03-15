О значении сновидений с пятницы 15.03 на субботу 16.03 рассказала Дни.ру биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль.

О значении сновидений с пятницы 15.03 на субботу 16.03 рассказала "Дни.ру" .Сложная ночь. Подавленность,уныние, ссоры, зацикливание на проблемах и комплексах может перекочевать в нашисны. Основные переживания, конечно, о семье и работе.Сны покажут реальнуюэмоциональную атмосферу в доме, отношения между родственниками, перемены ибудущее семьи. Изменения, перспективы, конфликты на работе и достижения – такжецентр притяжения сновидений.Если сон этой ночью будетспокойным, значит, ваша душа умиротворена и пребывает в состоянии гармонии. Еслисон дурной, то вы стали слишком болезненно реагировать на трудности инеприятности в повседневной жизни и ваша душа "заболела". Лечите ее водой,баней, медитациями и положительными эмоциями. Или посмотрите слезливыйромантический фильм со счастливым концом. В процессе все проблемы снимет какрукой.Такие сны как сегодня быстросбываются, но не читайте их прямолинейно. Анализируйте и ищите смысл в каждомобразе.