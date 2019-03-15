О значении сновидений с пятницы 15.03 на субботу 16.03 рассказала Дни.ру биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль.
О значении сновидений с пятницы 15.03 на субботу 16.03 рассказала "Дни.ру" .
Сложная ночь. Подавленность,
уныние, ссоры, зацикливание на проблемах и комплексах может перекочевать в наши
сны. Основные переживания, конечно, о семье и работе.
Сны покажут реальную
эмоциональную атмосферу в доме, отношения между родственниками, перемены и
будущее семьи. Изменения, перспективы, конфликты на работе и достижения – также
центр притяжения сновидений.
Если сон этой ночью будет
спокойным, значит, ваша душа умиротворена и пребывает в состоянии гармонии. Если
сон дурной, то вы стали слишком болезненно реагировать на трудности и
неприятности в повседневной жизни и ваша душа "заболела". Лечите ее водой,
баней, медитациями и положительными эмоциями. Или посмотрите слезливый
романтический фильм со счастливым концом. В процессе все проблемы снимет как
рукой.
Такие сны как сегодня быстро
сбываются, но не читайте их прямолинейно. Анализируйте и ищите смысл в каждом
образе.