Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой Исламское государство (запрещена в РФ) подтвердила новый обстрел базы в Ираке.

Коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) подтвердила обстрел базы в Ираке утром 14 марта, сообщает РИА Новости. Уточняется, что в результате пострадали пять человек.Ранее сообщалось, что военная база Таджи на севере Багдада, где расквартированы американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу реактивными снарядами. После аналогичной атаки 11 марта погибли трое (два американских военных и британка-военврач) и пострадали более десяти иностранных военнослужащих. Тогда США возложили ответственность за случившееся на группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. Официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс после сегодняшнего обстрела написал в Twitter, что в лагерь попали как минимум 25 ракет. Ранены трое военнослужащих коалиции и двое иракских военных.ТАСС уточняет, что по базе было выпущено 33 ракеты типа "катюша". В заявлении командования ВС Ирака действия США расценили как нарушение суверенитета арабской страны. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи признал, что удары по объектам группировки привели также к жертвам среди мирного населения.