Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом на заседании Национального совета Австрии в воскресенье сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС."Будет прекращено авиасообщение с этими странами", — отметил Курц.Также с 17 марта по всей стране закроют рестораны, но супермаркеты, аптеки, заправки и доставка еды продолжат работу.За сутки число зараженных новым типом вируса в Австрии выросло и достигло 800 человек, сообщило Министерство социальных дел. Один заболевший умер.Ранее австрийские власти запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий и закрыли музеи, театры, кино и выставки. Школьники и студенты перешли на удаленное обучение до 12 апреля.