В финском Контиолахти в рамках восьмого, заключительно в этом сезоне этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования на 12,5 километра. По итогам гонки французские спортсмены заняли весь подиум.

В финском Контиолахти в рамках восьмого, заключительно в этом сезоне этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования на 12,5 километра. По итогам гонки французские спортсмены заняли весь подиум.Первенствовал Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 31 минуту 25 секунд с тремя промахами. Второе место занял Кентен Фийон Майе (+2,9 – 2 промаха), а замкнул тройку Эмильен Жаклен (+4,5 – 4).Лучшим из россиян – Александр Логинов (+24 – 2), показавший седьмой результат. Евгений Гараничев (+1:12.1 – 2) – 15-й, Карим Халили (+2:00,2 – 0) – 25-й, Эдуард Латыпов – (+3:46,4 – 6) – 41-й, Матвей Елисеев (+4:29,8 – 11) – 46-й.Накануне Фуркад объявил о завершении карьеры. Мартен является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. С семью Большими хрустальными глобусами он также носит звание рекордсмена по числу выигранных Кубков мира подряд. Кроме того,он выигрывал 13 раз чемпионаты мира.Победителем общего зачета Кубка мира сезона 2019/20 стал норвежец Йоханнес Бе, который финишировал четвертым в гонке, но в общем зачете опередил Фуркада на два очка – 913 против 911.