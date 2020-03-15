В финском Контиолахти завершилась индивидуальная программа Кубка мира по биатлону. Женская гонка преследования должна была решить, кто станет первой в общем зачете – итальянка Доротея Вирер или норвежка Тириль Экхофф? Они не выиграли гонку, но в личном споре Вирер оказалась чуть лучше.

В финском Контиолахти завершилась индивидуальная программа Кубка мира по биатлону. Женская гонка преследования должна была решить, кто станет первой в общем зачете – итальянка Доротея Вирер или норвежка Тириль Экхофф? Они не выиграли гонку, но в личном споре Вирер оказалась чуть лучше.Доротея и Тириль некоторое время были в группе лидеров, но слишком большие скорости, ошибки на стрельбе и, скорее всего, нервы подвели обеих. В итоге Экфхофф пришла на финиш 10-й, а Вирер – 11-й, но этот минимальный проигрыш сохранил преимущество итальянки в общем зачете и она второй год подряд стала обладательницей Большого Хрустального глобуса. Экфофф подвела последняя стрельба: три промаха на "стойке" лишили ее главного трофея.Гонку же выиграла француженка Жюлия Симон, призерами стали швейцарка Силина Гаспарин и итальянка Лиза Витоцци. Наши девушки выступили неудачно, в основном из-за стрельбы. Лариса Куклина, которая в какой-то момент шла пятой, осталась на 13-м месте, Екатерина Юрлова-Перхт – на 22-м, Светлана Миронова и Ирина Старых – на 46-и 47-м соответственно.