Отмененный в самый последний момент Гран-при Австралии, первый этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, вполне мог состояться в необычном режиме: организаторы рассматривали вопрос закрытия автодрома и паддоков на карантин, но при этом собирались провести состязания 13-15 марта.

Отмененный в самый последний момент Гран-при Австралии, первый этап чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1", вполне мог состояться в необычном режиме: организаторы рассматривали вопрос закрытия автодрома и паддоков на карантин, но при этом собирались провести состязания 13-15 марта.Как уже сообщали 33Live.RuRu, гонка в австралийском Мельбурне была отменена всего за двое суток до старта после того, как у одного из сотрудников команды McLaren был выявлен коронавирус, а британская "конюшня" снялась с состязаний. Но глава команды Red Bull Кристиан Хорнер сообщил журналистам, что боссы "Ф-1" рассматривали возможность изоляции паддока и проведения стартов в режиме карантина."Мы обсуждали различные сценарии, — цитирует Хорнера Motorsport.Com. – Было предложение закрыть паддок и, приняв меры предосторожности, все-таки провести соревнования". Как сказал функционер, Министерство здравоохранения Австралии и Международная федерация автоспорта были готовы продолжать, если бы с этим согласилось большинство команд.Но у руководителей большинства "конюшен" возобладал разумный подход и гонка была отменена. "Разумеется, мы все разочарованы тем, что не проводим Гран-при, — говорит Хорнер. – Но нужно заботиться о сотрудников и персонала. В итоге FIA и промоутеры приняли решение отменить этап".