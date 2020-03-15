В Роспотребнадзоре разъяснили, в чем заключаются сходства и различия между вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19.

В Роспотребнадзоре разъяснили, в чем заключаются сходства и различия между вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19. При этом ведомство ссылается на материалы, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения.Оба вируса вызывают респираторные заболевания. Однако между путями их распространения есть существенные различия, которые важно знать для принятия адекватных санитарных мер.СходстваКартина заболеваний, вызванных обоими вирусами, сходна. Течение болезни может быть и бессимптомным, и тяжелым, вплоть до летального исхода.Оба вируса передаются воздушно-капельным путем и через одежду, волосы, поверхность кожи, постель — то есть при контакте. Поэтому меры профилактики в обоих случаях сходны: нужно соблюдать гигиену рук и дыхательный этикет (кашлять в локоть или в бумажный платок, который немедленно выбрасывается).РазличияСкорость передачи вируса гриппа выше. У гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями). Так, для коронавируса COVID-19 серийный интервал составляет 5-6 дней, для вируса гриппа — 3 дня. То есть грипп распространяется в два раза быстрее.Грипп часто передается еще до появления симптомов. COVID-19 тоже может распространяться с помощью предсимптомной передачи, но это не является основной причиной эпидемии, отмечает Роспотребнадзор.Число вторичных случаев инфицирования, вызванных одним зараженным человеком, для коронавируса составляет от 2 до 2,5. Это выше, чем у вируса гриппа.Важным фактором передачи вируса гриппа являются дети. Коронавирус COVID-19 затрагивает детей существенно меньше. Согласно данным из Китая, взрослые заражают детей, а не наоборот.В отличие от гриппа, COVID-19 вызывает более тяжелые формы болезни. 15 процентов случаев являются тяжелыми и требуют оксигенации, а пять процентов — критическими, требующими вентиляции. 80 процентов случаев заражения коронавирусом — легкие или бессимптомные.В группе риска по гриппу находятся дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом, пожилые люди. В группе риска COVID-19 — пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями.Смертность от пневмонии, вызванной COVID-19, выше, чем от гриппа. Общий коэффициент смертности — 3-4 процента. Для сезонного гриппа смертность составляет менее 0,1 процента.Вакцина против вируса гриппа неэффективна против коронавируса. Лекарств и вакцин против COVID-19 в настоящее время не существует, однако врачи и ученые всего мира ведут работу над их созданием.