Коронавирусом заразились 155 тысяч человек. Многие страны принимают экстренные меры по борьбе с распространением инфекции.

Власти Испании запретили передвижение жителей внутри страны из-за вспышки коронавируса COVID-19. Исключением станут только случаи крайней необходимости: выходить из дома можно, в частности, для посещения больниц и похода за продуктами. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам заседания совета министров страны. Продлится данная мера 15 дней, передает телеканал "Россия 24".Положительный результат на коронавирус получила супруга испанского премьер-министра. В пресс-службе кабмина сообщили, что Санчес и его жена чувствуют себя хорошо и находятся на карантине в резиденции премьера.Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными. Такое заключение вынес лечащий врач Белого дома.Всего же в мире коронавирусом заразились 155 тысяч человек. Многие страны принимают экстренные меры по борьбе с распространением инфекции. Израиль, Франция и Словения постановили закрыть все кафе, рестораны и торговые центры. Работу продолжат аптеки и супермаркеты.В Израиле для выявления контактов носителей коронавируса будут применяться антитеррористические технологии. Кроме того, под запретом в стране и собрания людей в группы больше 10 человек.Польша и Эстония ограничили въезд иностранцам. США распространили аналогичную меру на Великобританию и Ирландии. В Нью-Йорке из-за введенного накануне чрезвычайного положения под угрозой проведение акции "Бессмертный полк".