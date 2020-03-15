Главный тренер казанского Рубина Леонил Слуцкий и нападающий петербургского Зенита Артем Дзюба вновь потроллили друг друга через социальные сети.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонил Слуцкий и нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба вновь потроллили друг друга через социальные сети.Наставник казанцев опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого иностранный боксер дает интервью. "Дзюба отлично подтянул уровень английского", – подписал пост СлуцкийПосмотреть эту публикацию в Instagram@artem.dzyuba отлично подтянул уровень английского