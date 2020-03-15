Две российские компании - Авилон и Техномар - попали в черный список бюро по промышленности и безопасности министерства торговли США.

Две российские компании — "Авилон" и "Техномар" — попали в черный список бюро по промышленности и безопасности министерства торговли США. Они якобы действуют "вопреки нацбезопасности и внешней политике" Штатов. Для того, чтобы вести с ними дело, американские компании должны будут получить специальное разрешение минторга."Авилон" продает оборудование и машины, а "Техномар" — гидрографическое и океанографическое оборудование. Обе фирмы зарегистрированы в Москве, передает РИА Новости. Причиной для ограничений стала попытка этих компаний купить в США оборудование для фирмы "Технополь", уже находящейся в черном списке министерства торговли. "Технополь" производит работы в области морской геологии и гидрографии.Кроме российских компаний, в список попали примерно 20 фирм из Ирана, Франции, ОАЭ, Пакистана и Ливана.