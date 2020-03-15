Руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс в интервью порталу Зеркало Недели предупредил о скорой череде суверенных дефолтов.

Руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс в интервью порталу "Зеркало Недели" предупредил о скорой череде суверенных дефолтов. Первым в списке стран, которые недавно объявили дефолт, стал Ливан. Премьер-министр Ливана Хасан Дияб попросил кредиторов о реструктуризации долгов по евробондам.По мнению эксперта, подтолкнуть к объявлению дефолта несколько неназванных стран может относительно низкий штраф за отказ от выполнения обязательств, а также то, что невыплата долга становится проблемой кредитора, а не должника. Вдобавок к этому, через пару лет бывший банкрот вновь может войти на рынки займов, пишет РИА Новости."Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе", — отметил Стаббс.Экономист заявил, что необходимость искать средства для для погашения облигаций заставляет правительства кризисных стран предпринимать непопулярные шаги во внутренней политике.