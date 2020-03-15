Как защититься от вирусов? Помогут ли защитные маски и какие лучше выбрать? Эффективны ли антисептические гели и спреи? Эксперты Роскачества совместно с телеканалом Россия 1 новом выпуске всероссийского потребительского проекта Тест вместе с ведущим Евгением Рыбовым искали ответы на эти вопросы.

Как защититься от вирусов? Помогут ли защитные маски и какие лучше выбрать? Эффективны ли антисептические гели и спреи? Эксперты Роскачества совместно с телеканалом "Россия 1" новом выпуске всероссийского потребительского проекта "Тест" вместе с ведущим Евгением Рыбовым искали ответы на эти вопросы.Какие маски эффективны и как долго они защищают от вирусов?Врач Ольга Ястребова рассказала, что простые одноразовые медицинские маски, которые продаются в аптеках, эффективны только если заболели вы и не хотите заразить других людей. Причем эффект сохраняется от 20 минут до – максимум – двух часов. Если вы здоровы, то носить такую маску не имеет смысла. Более того, такая маска играет роль некоего "парника", в котором поселяются и активно размножаются вирусные частицы – такие результаты показали последние исследования.От коронавируса такие маски не защищают, утверждает врач.Можно ли использовать специальные респираторы для защиты от инфекции?Многие, пытаясь защититься от инфекций, покупают в строительных магазинах промышленные аэрозольные маски с фильтрами. Ольга Ястребова уверяет, что для защиты от вирусов они совершенно не годятся и защищают дыхательные пути лишь от механических частиц во время ремонта.А вот медицинские респираторы действительно используются во время эпидемии – их эффективность 98% и носить их можно до восьми часов. Однако такие респираторы противопоказаны для использования людям, у которых есть проблемы с дыхательной системой. Мужчинам перед их использованием придется гладко побриться.Эффективны ли самодельные маски?Защитную маску можно сделать и в домашних условиях из ваты и марли или бинта. Для этого отрез марли 90х20 сантиметров сложить в несколько слоев, между которыми распределить вату. Длинные края разрезать так, чтобы образовались завязки. И использовать получившуюся ватно-марлевую повязку как любые другие маски. Однако как и в случае с масками одноразовыми, эта ватно-марлевая версия тоже показана только тем, кто уже заболел и не хочет заразить других. Срок ее эффективности также не превышает двух часов.Спасут ли антисептики?Часто приходится слышать советы протирать руки антисептическим гелем или орошать лицо антисептическим спреем. Врачи напоминают, их использование не избавляет от необходимости мытья рук с мылом под проточной водой — тщательное мытье рук избавляет нас от частичек слизи. А дополнительно использованные антисептики лишь превращают гигиену рук в сверхобработку.Выбирая антисептик, покупайте такие, которые содержат не меньше 60–80%этанола, они более эффективны.Можно сделать антиспетик и самостоятельно. Для этого смешать спирт и алоэ в пропорциях 2:1 (алоэ антисептическими свойствами не обладает, но поможет составу дольше оставаться на руках). Для приятного запаха можно добавить несколько капель эфирного масла. Смесь взболтать и поместить в бутылочку с дозатором. Ее можно использовать вне дома, где помыть руки с мылом проблематично.Какие еще методы профилактики снижают вероятность заражения вирусом?- избегать многолюдных замкнутых пространств,- соблюдать респираторную гигиену – если рядом с вами кто-то чихает или кашляет, отойдите от этого человека не менее, чем на метр,- в общественных местах реже прикасайтесь руками к лицу, особенно ко рту,Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы!