Потепления в Москве в ближайшее время не предвидится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозам, на следующей неделе, до четверга, среднесуточная температура в городе будет около нуля, потом немного потеплеет, но в выходные вновь ожидается похолодание.

Потепления в Москве в ближайшее время не предвидится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его прогнозам, на следующей неделе, до четверга, среднесуточная температура в городе будет около нуля, потом немного потеплеет, но в выходные вновь ожидается похолодание.И вообще, после аномалий в начале марта, когда было до 10 градусов тепла, во второй половине месяца погода приблизится к климатической норме, сказал Вильфанд.А накануне вечером и минувшей ночью в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Таким образом, месячная норма осадков уже "перевыполнена" на 15-20 процентов.По словам научного руководителя Гидрометцентра, за вчерашний вечер и ночь в столице выпало от 5 до 9 миллиметров осадков. Это почти треть от месячной нормы, которая составляет 34 миллиметра, пишет ТАСС.