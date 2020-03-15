Суперджет-100, летевший из Будапешта в Москву, благополучно приземлился в Шереметьеве. Сигнал тревоги был подан из-за сработавшего датчика предупреждения изменения давления в кабине.

"Суперджет-100", летевший из Будапешта в Москву, благополучно приземлился в Шереметьеве. Сигнал тревоги был подан из-за сработавшего датчика предупреждения изменения давления в кабине.Экипаж грамотно провел мероприятие, судно совершило штатную посадку, передает ТАСС.Пресс-служба "Региональных самолетов" (производитель SSJ) обратила внимание на эффективность системы предупреждения, гарантирующей безопасность полетов.Эксперты работают выясняют причину, по которой сработал датчик.Ранее сообщалось, что самолет SSJ 100 рейса SU2033 Будапешт – Москва над Польшей подал сигнал тревоги и снизился с 10-11 тысяч метров до 4,5 тысячи.