В самое ближайшее время руководство Европейского футбольного союза рассмотрит вопрос о переносе чемпионата континента, назначенного на июнь-июль на другой срок. Инсайдеры сообщают, что рассматриваются два варианта: перенос игр на декабрь 2020 года или же на лето 2021-го.

В самое ближайшее время руководство Европейского футбольного союза рассмотрит вопрос о переносе чемпионата континента, назначенного на июнь-июль на другой срок. Инсайдеры сообщают, что рассматриваются два варианта: перенос игр на декабрь 2020 года или же на лето 2021-го.Перенос главного континентального турнира четырехлетия позволит закончить национальные чемпионаты нынешним летом, предполагает источник в УЕФА, который цитирует британская The Telegraph. Напомним, что сейчас сезоны в ведущих лигах Топ-5 Староого Свеат приостановлены из-за пандемии коронавируса.Максимально радикальные предложения типа проведения Евро-2020 в декабре или летом будущего года функционеры УКФА обсудят во вторник, 17 марта, когда будет проведено селекторное совещание организации с участием представителей ведущих национальных федераций.